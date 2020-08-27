Начальник команды московского «Динамо» Александр Удальцов заявил, что бело-голубые обратились в КДК РФС по поводу удаления защитника Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура российской премьер-лиги против «Зенита».

По словам Удальцова, в «Динамо» считают, что изначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде предупреждения — абсолютно верное, так как Скопинцев не использовал чрезмерную силу, не шел в подкат издалека и не имел фазы прыжка, а Ригони сразу же встал и принял извинения динамовца.

«Данный эпизод крайне схож с эпизодом с фолом Магомеда Оздоева в игре со «Спартаком». Тогда экспертная комиссия признала желтую карточку верным решением. Надеемся, что комиссия оперативно рассмотрит наше обращение и Дмитрий сможет принять участие в ближайшем матче с «Уфой», — сказал Удальцов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сам Дмитрий Скопинцев прокомментировал свое удаление в матче с «Зенитом» (1:0) в рамках пятого тура РПЛ. Скопинцев вышел на поле в основном составе и получил красную карточку на 75-й минуте.