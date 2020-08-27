Официальный Twitter Федерации регби России пошутил над петербургским «Зенитом» по поводу сравнения футбольного «Динамо» с регбийной сборной.

Ранее в англоязычном Twitter-аккаунте «Зенита» был опубликован следующий пост: «Национальная команда России по регби берет 3 очка на «ВТБ Арене». Тем самым клуб из Петербурга намекнул на грубую игру футболистов московской команды. За матч динамовцы получили семь желтых карточек и одну красную.

Отметим, нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в одном из игровых моментов получил тяжелое повреждение: его унесли с поля на носилках. После матча он передвигался на костылях, в Петербурге его ждет медицинское обследование.

«Динамо» после пяти туров набрало 10 очков и идет на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. «Зенит» возглавляет чемпионат с 12 баллами.