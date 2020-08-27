Французский защитник Маланг Сарр официально стал футболистом лондонского «Челси».

Об этом лондонский клуб объявил на своем официальном сайте. Отмечается, 21-летний игрок подписал с «синими» пятилетний контракт, при этом следующий сезон он проведет в аренде с целью получать постоянной игровой практики.

По словам директора «Челси» Марины Грановской, клуб не мог упустить возможность подписать Сарра, так как у него огромные перспективы, и в «Челси» будут внимательно следить за ним во время его аренды, надеясь, что он скоро вернется.

Отметим, Маланг Сарр перешел в «Челси» в статусе свободного агента. Ранее у него истекло соглашение с «Ниццей», воспитанником которой он является. В составе этого французского клуба он провел 119 матчей и забил три гола.