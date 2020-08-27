Российская премьер-лига на своем официальном сайте сообщила, что матчи национального чемпионата будут транслировать в Бразилии и США.

По информации РПЛ, в США эксклюзивными правами на показ двух матчей в каждом туре будет владеть fuboTV. Поединки будут транслироваться на OTT-платформе с английским комментарием. В Бразилии эксклюзивные права на матчи РПЛ получит телевизионная сеть Band, которая покажет четыре матча в туре, при этом одну встречу — на общедоступном канале. Известно, что оба контракта рассчитаны до конца сезона-2021/22.

Отметим, FuboTV — это американский стриминговый сервис, специализирующийся на показе спортивного и развлекательного контента.

Права на показ матчей уже проданы испанскому телеканалу LaLigaSportsTV. Кроме того, в Балканских странах и на Кипре РПЛ транслирует Telestare, в странах СНГ, Грузии и Украине РПЛ можно посмотреть на Q SPORT, а в Гонконге — на I-Cable.