Официальный сайт УЕФА назвал лучшие голы Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Первое место занял удар форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Лионом» (2:1) в 1/8 финала турнира. На втором месте по результатам голосования оказался мяч полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера «Зениту» (2:1) на групповой стадии.

Третье место занял гол Хуана Куадрадо («Ювентус») в ворота «Атлетико» (2:2), четвертым стал мяч Луиса Суареса («Барселона») «Интеру» (2:1), пятое место занял гол Сержа Гнабри («Бавария») в ворота «Лиона» (3:0).

Ранее на официальном сайте УЕФА опубликовали символическую сборную по итогам розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20. В команду сезона попали игроки, которые набрали наибольшее количество очков в Fantasy Football в Лиге чемпионов.