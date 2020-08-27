Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу готов оставить свой пост, чтобы аргентинский нападающий команды Лионель Месси не уходил из клуба.

Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на каталонский телеканал TV3. По информации источника, функционер уйдет в отставку, если футболист публично объявит, что проблема в Бартомеу. Ранее сообщалось, что президент хочет встретиться с Месси, чтобы убедить его остаться в «Барселоне».

Также стало известно, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 200 миллионов евро, которые будут складываться из определенной суммы и игроков. Каталонцы решили не требовать с клуба полную сумму неустойки в размере 700 миллионов, однако «Барселона» не хочет расставаться с форвардом меньше чем за 223 миллиона