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  • 19:39,  27 августа 2020
ФК "Зенит"
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Кокорин назвал Дриусси толстым под фото аргентинца в Instagram

Кокорин назвал Дриусси толстым под фото аргентинца в Instagram
Александр Кокорин. Фото: скриншот из YouTube-канала "Спартака".

Полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси, который получил травму в матче против московского «Динамо» разместил пост со словами благодарности в своем Instagram.

«Всем большое спасибо за сообщения поддержки, всё прошло хорошо, слава богу. Теперь буду думать о выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Дриусси.

В комментариях отметился новичок «Спартака» Александр Кокорин, который адресовал аргентинцу слово Gordo (в переводе с испанского — «толстый»).

Отметим, Александр Кокорин и Себастьян Дриусси вместе играли в составе сине-бело-голубых. Летом 2020 года нападающий подписал контракт с московским «Спартаком».

Напомним, в матче с «Динамо» «Зенит» в первые в сезоне потерял очки. Сине-бело-голубые остались на первом месте (12), «Динамо» идет четвертым (10).

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