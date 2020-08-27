Кокорин назвал Дриусси толстым под фото аргентинца в Instagram

Полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси, который получил травму в матче против московского «Динамо» разместил пост со словами благодарности в своем Instagram.

«Всем большое спасибо за сообщения поддержки, всё прошло хорошо, слава богу. Теперь буду думать о выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Дриусси.

В комментариях отметился новичок «Спартака» Александр Кокорин, который адресовал аргентинцу слово Gordo (в переводе с испанского — «толстый»).

Отметим, Александр Кокорин и Себастьян Дриусси вместе играли в составе сине-бело-голубых. Летом 2020 года нападающий подписал контракт с московским «Спартаком».