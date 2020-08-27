Испанский голкипер Пепе Рейна стал футболистом римского «Лацио».
Об этом сообщается на официальном сайте «орлов». Условия сделки не разглашаются.
Известно, что экс-голкипер сборной Испании, которому 31 августа исполнится 38 лет, предпочел «Лацио» переходу в «Валенсию».
Ранее Рейна выступал в составе другого итальянского клуба, «Милана». Контракт испанца с россонери был рассчитан до лета 2021 года, однако миланцы приняли решение о его досрочном расторжении по обоюдному согласию.
Во второй части прошлого сезона Рейна выступал на правах аренды в английской «Астон Вилле». Он провел за английский клуб 12 матчей в английской премьер-лиге и пропустил 20 голов.
Отметим, Пепе Рейна, помимо «Милана» и «Лацио», также выступал в еще одном клубе Серии А, «Наполи».
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