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  • 19:38,  27 августа 2020
Фигурное катание
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«Только никому!» Плющенко пошутил, что к нему в Академию перейдет Месси

&#171;Только никому!&#187; Плющенко пошутил, что к нему в Академию перейдет Месси
Евгений Плющенко. Фото: Instagram

В Instagram-аккаунте паблика «Фегурка» появилась шутка о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который планирует уйти из клуба, перешел в Академию Евгения Плющенко.

В опубликованном меме лицо аргентинца наложено на фото Евгения Плющенко, обнимающего своего сына Александра. На втором фото в карусели Плющенко-старший вспоминает собственную цитату, которую ранее давал в интервью: «Я же говорил, что это еще не все переходы».

Позже Плющенко опубликовал в своих «сториз» скриншот со второй картинкой и написал: «Только никому! Тсс».

Напомним, на этой неделе Месси обратился к руководству «Барселоны» и сообщил, что собирается покинуть клуб. Футболист хотел уйти из клуба бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта, но обязан был сообщить об этом до 30 мая.

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