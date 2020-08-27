«Только никому!» Плющенко пошутил, что к нему в Академию перейдет Месси

В Instagram-аккаунте паблика «Фегурка» появилась шутка о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который планирует уйти из клуба, перешел в Академию Евгения Плющенко.

В опубликованном меме лицо аргентинца наложено на фото Евгения Плющенко, обнимающего своего сына Александра. На втором фото в карусели Плющенко-старший вспоминает собственную цитату, которую ранее давал в интервью: «Я же говорил, что это еще не все переходы».

Позже Плющенко опубликовал в своих «сториз» скриншот со второй картинкой и написал: «Только никому! Тсс».