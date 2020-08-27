Руководство петербургского «Зенита» готово продлить контракт с аргентинским форвардом команды Себастьяном Дриусси.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, несмотря на серьезную травму, «Зенит» планирует предложить Дриусси новое соглашение, чтобы позволить ему спокойно восстановиться. При этом пока нет ясности, как отнесется к такому варианту сам игрок, а также его агент.

В ходе вчерашнего матча аргентинец получил удар по ногам во время атаки, после чего не смог вернуться в игру. 24-летнего футболиста унесли на носилках, он закрывал лицо руками. Вместо Дриусси на поле вышел Андрей Мостовой.

Напомним, матч завершился домашней победой «Динамо» со счетом 1:0. Подопечные Сергея Семака впервые в сезоне потеряли очки, но сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице.