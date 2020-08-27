Российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал слова президента UFC Дэйны Уайта, который сообщил, что промоушен увольнял бойцов, которые пополняли ряды Bellator.

«Это не совсем так. Он их не выгонял. Бойцы ушли потому, что в Bellator выгоднее условия. Во-вторых, после ухода Джонса в другой вес я считаю, что в Bellator полутяжи лучше. К тому же как представитель Bellator я не могу сказать, что UFC круче. Я с уважением отношусь к своей организации», – сказал Немков, слова которого приводит News.ru.

Напомним, Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в главном бою турнира Bellator 244 и стал чемпионом промоушена в полутяжелом весе.

Сейчас Вадиму Немкову 28 лет, он одержал 12-ю победу в 14 поединках. Последний раз Немков проиграл четыре года назад. 9 побед россиянин одержал нокаутом.