Французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе бразильского защитника Тьяго Силвы.

По словам президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, Силва навсегда останется одним из величайших игроков в истории.

«Твой легендарный статус здесь, в «ПСЖ», останется навсегда. Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба. Большое спасибо, капитан!» – сказал Аль-Хелайфи.

Отметим, экс-капитан парижан выступал в составе столичного клуба с 2012 года. Он провел за «ПСЖ» 315 встреч и выиграл 25 титулов — семь побед в Лиге 1, пять Кубков Франции, шесть Кубков лиги и семь Суперкубков Франции.

Ранее сообщалось, что Тьяго Силва согласовал детали контракта с лондонским «Челси».