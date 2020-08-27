На официальном сайте петербургского «Зенита» опубликован предварительный диагноз аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси, который получил травму в матче пятого тура РПЛ с «Динамо».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, по предварительным данным Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки, однако серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена. Отмечается, окончательный диагноз и точные сроки восстановления определятся в течение недели.

«Медицинский штаб клуба продолжает наблюдение за динамикой состояния здоровья Дриусси. При оптимистичном сценарии развития событий консервативное лечение продлится полтора месяца», — гласит сообщение на официальном сайте.

Отметим, в ходе вчерашнего матча аргентинец получил удар по ногам во время атаки, после чего не смог вернуться в игру. 24-летнего футболиста унесли на носилках, он закрывал лицо руками. Вместо Дриусси на поле вышел Андрей Мостовой.

Напомним, матч завершился домашней победой «Динамо» со счетом 1:0. Подопечные Сергея Семака впервые в сезоне потеряли очки, но сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице.