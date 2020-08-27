«Кайрат» обыграл «Ноа» в квалификации Лиги Европы, Вагнер Лав оформил дубль

В матче квалификации Лиги Европы алматинский «Кайрат» дома одержал победу над армянским «Ноа» со счетом 4:1.

В составе казахстанского клуба дубль оформил Вагнер Лав, который отличился на 35-й минуте с передачи Конрада Вржещиньски на 70-й минуте. Еще по мячу забили Гулжигит Алыкулов с передачи Небойси Косовича на 12-й минуте и Эсеола Адеринсола с передачи Вагнера Лава на 94-й минуте.

Единственный мяч в составе «Ноа» забил россиянин Кирилл Бор с передачи Павла Деобальда.

Отметим, это первые голы Вагнера Лава за новую команду.

Напомним, сейчас Вагнеру Лаву 36 лет, большую часть карьеры он провел в московском ЦСКА, где играл с 2004 по 2012 год с перерывами.

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