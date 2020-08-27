Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева рассказала, что в данный момент лежит в больнице.

«Привет, хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», — написала Исинбаева в своем Instagram.

Ранее Исинбаева заявила, что в ближайшие годы не планирует начинать тренерскую карьеру. По мнению легкоатлетки, профессиональные спортсмены редко добиваются успеха на тренерском поприще, так как это совершенно другая деятельность.

Напомним, в апреле текущего года олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом стала главой комиссии спортсменов ВФЛА.