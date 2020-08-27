Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал об опозданиях на теоретическое занятие Юрия Семина.

По словам Магкеева, был момент, когда он в зале доделывал упражнения последним и задерживался дольше всех. Игрок отметил, после трех раз Семин не выдержал, заявив, что Станислав должен быть на занятиях раньше всех. Магкеев добавил, что вечером в тот же день была теория, а на следующий день игра.

«До теории десять минут, заходит Федя Смолов: «Да давай, успеем матч в НХЛ сыграть». До теории две минуты, я ему говорю: «Федь, пора идти». Он не соглашается: «Да успеем-успеем». В итоге мы опаздываем на три минуты, мы садимся, Палыч смотрит на меня, а все же смеются. И он начинает: «Магкеев! Я что тебе сказал! Сколько можно!» А матч тот Феде проиграл, он в НХЛ сильно играет», – сказал Магкеев, слова которого приводит Sports.ru.

Ранее стало известно, что московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Станиславом Магкеевым до 2024 года.