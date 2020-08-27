Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации приняли решение продолжить матчи плей-офф.

Об этом сообщает журналист Эдриан Войнаровски в своем Twitter. Ранее баскетболисты «Милуоки Бакс» решили бойкотировать четвертый матч в серии первого раунда плей-офф Восточной конференции против «Орландо Мэджик». Протест начался в связи со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

Ранее сообщалось, что клубы из Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс» проголосовали за бойкот остатка плей-офф НБА.

Отметим, инцидент с участием Блейка и полицейских случился 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шел к машине, — было слышно семь выстрелов. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжелом состоянии.