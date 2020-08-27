Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге соревнований сыграет против аргентинца Федерико Дельбониса. 14-я ракетка мира Андрей Рублёв проведёт первый свой матч с французским теннисистом Жереми Шарди, а Карену Хачанову предстоит сыграть с итальянцем Янником Синнером. Кроме того, в основной сетке соревнований сыграют Евгений Донской и Андрей Кузнецов. Донской встретится с представителем Аргентины Хуаном Игнасио Лондеро, а Кузнецов — с американцем Сэмом Куэрри.

Отметим, соперником первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, станет босниец Дамир Джумхур.

Соревнования буду проходить с 31 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом US Open является Рафаэль Надаль, который ранее отказался от участия в турнире.