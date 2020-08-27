Английский «Манчестер Сити» продолжает вести переговоры о приобретении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб не хочет отпускать своего лидера, однако «Сити» уже готовит предложение, которое не нарушит правил финансового фэйр-плей. По информации источника, «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 100 миллионов евро и включить в сделку трех игроков – бразильца Габриэла Жезуса, португальца Бернарду Силву и испанца Эрика Гарсию. Отмечается, вариант с Жезусом «Барселоне» не нравится, а Бернарду и Гарсия им интересны.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 200 миллионов евро, которые будут складываться из определенной суммы и игроков. Каталонцы решили не требовать с клуба полную сумму неустойки в размере 700 миллионов, однако «Барселона» не хочет расставаться с форвардом меньше чем за 223 миллиона.