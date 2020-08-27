Осака передумала сниматься с турнира в Нью-Йорке

Японская теннисистка Наоми Осака, которая ранее снялась с полуфинала теннисного турнира в Нью-Йорке, решила доиграть турнир.
По словам Осаки, после ее заявления и консультаций с WTA она ответила согласием на их просьбу сыграть в пятницу.
«Хочу поблагодарить WTA и турнир за поддержку», — сказала Осака, слова которой приводит The Guardian.
Отметим, 27 августа Наоми Осака объявила о бойкоте полуфинала, после чего было решено приостановить весь розыгрыш турнира. В полуфинале турнира японка сыграет с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.
Напомним, инцидент с участием Блейка и полицейских случился 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шел к машине, — было слышно семь выстрелов. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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