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  • 21:46,  27 августа 2020
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Осака передумала сниматься с турнира в Нью-Йорке

теннис
Наоми Осака. Фото из твиттера турнира

Японская теннисистка Наоми Осака, которая ранее снялась с полуфинала теннисного турнира в Нью-Йорке, решила доиграть турнир.

По словам Осаки, после ее заявления и консультаций с WTA она ответила согласием на их просьбу сыграть в пятницу.

«Хочу поблагодарить WTA и турнир за поддержку», — сказала Осака, слова которой приводит The Guardian.

Отметим, 27 августа Наоми Осака объявила о бойкоте полуфинала, после чего было решено приостановить весь розыгрыш турнира. В полуфинале турнира японка сыграет с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.

Напомним, инцидент с участием Блейка и полицейских случился 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шел к машине, — было слышно семь выстрелов. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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