Осака передумала сниматься с турнира в Нью-Йорке

Японская теннисистка Наоми Осака, которая ранее снялась с полуфинала теннисного турнира в Нью-Йорке, решила доиграть турнир.

По словам Осаки, после ее заявления и консультаций с WTA она ответила согласием на их просьбу сыграть в пятницу.

«Хочу поблагодарить WTA и турнир за поддержку», — сказала Осака, слова которой приводит The Guardian.

Отметим, 27 августа Наоми Осака объявила о бойкоте полуфинала, после чего было решено приостановить весь розыгрыш турнира. В полуфинале турнира японка сыграет с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.