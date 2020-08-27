Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич рассказал о желании провести поединок по правилам бокса.

«Нганну не волнует меня. Я провел с ним 25 минут и знаю, как побеждать его. Я хочу новый вызов. Хочу боксировать», – сказал Миочич, слова которого приводит BJ Penn.

Ранее стало известно, что Миочич вызывал на поединок чемпионов мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Напомним, в своем последнем поединке 16 августа на турнире UFC 252 Стипе Миочич одолел Даниэля Кормье. Поединок длился все пять раундов. По их итогам судьи отдали Миочичу победу единогласным решением — 49-46, 49-46, 48-47. Боец защитил свой чемпионский титул в тяжелом весе.

Отметим, в июле 2018 года на турнире UFC 226 Кормье нокаутировал Миочича уже в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 году Стипе вернул титул, одержав победу над Кормье техническим нокаутом в четвертом раунде.