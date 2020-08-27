«Зенит» подал запрос в РФС по двум эпизодам матча с «Динамо»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу двух эпизодов в матче пятого тура чемпионата России против «Динамо».
По словам Медведева, «Зенит» отправил запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме.
«В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.
Отметим, в начале второго тайма главный судья матча Станислав Васильев не стал назначать пенальти на нападающем сине-бело-голубых Малкоме после просмотра ВАР, а на 83-й минуте показал вторую желтую карточку полузащитнику Вильмару Барриосу.
Напомним, матч завершился домашней победой «Динамо» со счетом 1:0. Подопечные Сергея Семака впервые в сезоне потеряли очки, но сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице.
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