«Зенит» подал запрос в РФС по двум эпизодам матча с «Динамо»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу двух эпизодов в матче пятого тура чемпионата России против «Динамо».

По словам Медведева, «Зенит» отправил запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме.

«В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, в начале второго тайма главный судья матча Станислав Васильев не стал назначать пенальти на нападающем сине-бело-голубых Малкоме после просмотра ВАР, а на 83-й минуте показал вторую желтую карточку полузащитнику Вильмару Барриосу.