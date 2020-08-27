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  • 21:50,  27 августа 2020
Хоккей
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НХЛ отменила ближайшие матчи Кубка Стэнли

НХЛ отменила ближайшие матчи Кубка Стэнли
НХЛ. Фото NHL.com

Матчи розыгрыша Кубка Стэнли, которые состоятся сегодня ночью, 28 августа, отменены.

Об этом сообщают инсайдеры Эллиотт Фридман и Дэвид Паньотта. По информации источника, об этом уже извещены хоккеисты и персонал.

Ранее лигу попросил перенести игры альянс хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом, который возглавляют Эвандер Кэйн и Аким Алиу.

В ночь с 27 на 28 августа были запланированы третьи матчи в сериях «Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс».

Отметим, инцидент с участием Блейка и полицейских случился 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шел к машине, — было слышно семь выстрелов. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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