НХЛ отменила ближайшие матчи Кубка Стэнли

Матчи розыгрыша Кубка Стэнли, которые состоятся сегодня ночью, 28 августа, отменены.
Об этом сообщают инсайдеры Эллиотт Фридман и Дэвид Паньотта. По информации источника, об этом уже извещены хоккеисты и персонал.
Ранее лигу попросил перенести игры альянс хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом, который возглавляют Эвандер Кэйн и Аким Алиу.
В ночь с 27 на 28 августа были запланированы третьи матчи в сериях «Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс».
Отметим, инцидент с участием Блейка и полицейских случился 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шел к машине, — было слышно семь выстрелов. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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