НХЛ отменила ближайшие матчи Кубка Стэнли

Матчи розыгрыша Кубка Стэнли, которые состоятся сегодня ночью, 28 августа, отменены.

Об этом сообщают инсайдеры Эллиотт Фридман и Дэвид Паньотта. По информации источника, об этом уже извещены хоккеисты и персонал.

Ранее лигу попросил перенести игры альянс хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом, который возглавляют Эвандер Кэйн и Аким Алиу.

В ночь с 27 на 28 августа были запланированы третьи матчи в сериях «Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс».