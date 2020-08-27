Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях, с которыми столкнутся спортсмены на Открытом чемпионате США.

По словам Медведева, ему интересно, как игроки справятся с пятисетовыми матчами. Он отметил, кто-то проведет их без проблем и на следующий день будет не прочь сыграть еще, так что не для всех это проблема, но некоторым придется нелегко, и Медведев полагает, что будет много отказов, особенно в жару.

Теннисист, слова которого приводит Twitter Бена Ротенберга, сообщил, что был бы рад, если бы US Open провели в трехсетовом формате, но организаторы исключили этот сценарий.

Ранее состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Даниил Медведев в первом круге соревнований сыграет против аргентинца Федерико Дельбониса.