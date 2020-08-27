«Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем

Итальянский «Милан» договорился со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем о продлении контракта до 2021 года.
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, между сторонами достигнуто окончательное соглашение.
Ранее сообщалось, что у «Милана» возникли трудности в попытках договориться с Ибрагимовичем, футболист не прибыл в расположение клуба к началу предсезонной подготовки.
В прошедшем сезоне Златан провел в составе «Милана» 18 матчей в Серии А, забил десять мячей и сделал пять результативных передач.
Напомним, Ибрагимович присоединился к итальянскому клубу в 2020 году, ранее он уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Также Златан защищал цвета «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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