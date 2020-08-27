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  • 23:51,  27 августа 2020
Футбол
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Игнашевич в общении с фанатами «Торпедо» сравнил себя с Гвардиолой и Моуринью

Игнашевич в общении с фанатами &#171;Торпедо&#187; сравнил себя с Гвардиолой и Моуринью
Сергей Игнашевич. Фото: Instagram.

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич пообщался с фанатами после матча 1/64 финала Кубка России против ярославского «Шинника».

По словам Игнашевича, «Торпедо» — клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас. Он отметил, что с себя ответственности не снимает.

«Бывает, ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придет вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Гончаренко, еще кто-то. Тоже будет ошибаться», — сказал Игнашевич, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее фанаты московского «Торпедо» обратились к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу и призвали его уйти в отставку.

Напомним, Игнашевич стал тренером «Торпедо» в июне 2019 года. В июле 2018-го защитник объявил о завершении карьеры.

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