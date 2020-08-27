Игнашевич в общении с фанатами «Торпедо» сравнил себя с Гвардиолой и Моуринью

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич пообщался с фанатами после матча 1/64 финала Кубка России против ярославского «Шинника».

По словам Игнашевича, «Торпедо» — клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас. Он отметил, что с себя ответственности не снимает.

«Бывает, ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придет вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Гончаренко, еще кто-то. Тоже будет ошибаться», — сказал Игнашевич, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее фанаты московского «Торпедо» обратились к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу и призвали его уйти в отставку.