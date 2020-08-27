Американский полузащитник немецкого «Шальке» Уэстон Маккенни прилетел в Турин.

Видео с прибытием игрока опубликовала пресс-служба «Ювентуса». В пятницу 21-летний футболист пройдет медобследование. По информации СМИ, бьянконери арендуют хавбека за три миллиона евро с правом выкупа за 18 миллионов.

Отметим, Маккенни в прошлом сезоне провел в составе клуба из Гельзенкирхена 32 матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что туринский «Ювентус» на своем официальном сайте огласил список тренеров, которые войдут в тренерский штаб нового наставника туринской команды Андреа Пирло.

Также сообщалось, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может стать футболистом туринского «Ювентуса». Срок контракта Паредеса с парижским клубом истекает в июне 2023 года.