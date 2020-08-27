Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов «Динамо» после матча пятого тура РПЛ с «Зенитом».

«Динамовцы — костоломы редкие: восемь желтых карточек в матче с «Зенитом». И били они ого-го. Ну а что еще они могли противопоставить? Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я все ждал, когда же разозлится «Зенит» и начнет вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Ну вот упустили. «Динамо» превзошло «Зенит» именно в настрое», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу двух эпизодов в матче пятого тура чемпионата России против «Динамо».