Сен-Пьер заявил, что не сможет драться в легком весе. Хабиб ответил в комментариях

Бывший чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер считает, что не сможет выступать в легком дивизионе на привычном уровне.

«Мне 39 лет. Не думаю, что могу перейти в лёгкий дивизион, не потеряв в уровне выступлений. Нурмагомедов бьётся в лёгком весе, но убеждён, что он тяжелее меня. Он выглядит гораздо тяжелее, но он моложе и может хорошо менять вес», — сказал Сен-Пьер, слова которого приводит ESPN MMA в Instagram.

Под этим постом Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий, который написал: «Жорж Сен-Пьер знает».