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  • 23:49,  27 августа 2020
Бокс/MMA
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Сен-Пьер заявил, что не сможет драться в легком весе. Хабиб ответил в комментариях

Сен-Пьер заявил, что не сможет драться в легком весе. Хабиб ответил в комментариях
Жорж Сен-Пьер. Фото: Instagram.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер считает, что не сможет выступать в легком дивизионе на привычном уровне.

«Мне 39 лет. Не думаю, что могу перейти в лёгкий дивизион, не потеряв в уровне выступлений. Нурмагомедов бьётся в лёгком весе, но убеждён, что он тяжелее меня. Он выглядит гораздо тяжелее, но он моложе и может хорошо менять вес», — сказал Сен-Пьер, слова которого приводит ESPN MMA в Instagram.

Под этим постом Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий, который написал: «Жорж Сен-Пьер знает».

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов проведет титульный бой против американца Джастина Гэтжи. Поединок должен пройти на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Ранее Хабиб намекнул, что может подраться с Сен-Пьером в апреле 2021 года.

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