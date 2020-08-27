Сен-Пьер заявил, что не сможет драться в легком весе. Хабиб ответил в комментариях

Бывший чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер считает, что не сможет выступать в легком дивизионе на привычном уровне.
«Мне 39 лет. Не думаю, что могу перейти в лёгкий дивизион, не потеряв в уровне выступлений. Нурмагомедов бьётся в лёгком весе, но убеждён, что он тяжелее меня. Он выглядит гораздо тяжелее, но он моложе и может хорошо менять вес», — сказал Сен-Пьер, слова которого приводит ESPN MMA в Instagram.
Под этим постом Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий, который написал: «Жорж Сен-Пьер знает».
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов проведет титульный бой против американца Джастина Гэтжи. Поединок должен пройти на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Ранее Хабиб намекнул, что может подраться с Сен-Пьером в апреле 2021 года.
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