Шарапова вошла в список богайтеших женщин России по версии Forbes

Российская версия журнала Forbes опубликовала ежегодный рейтинг самых богатых женщин страны.

На 25-м месте в рейтинге оказалась бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Россиянка попадает в список второй год подряд — в 2019 она также заняла 25-ю строчку. Forbes оценивает состояние Шараповой в 200 миллионов долларов.

Отметим, Шарапова — единственная спортсменка, попавшая в рейтинг, который возглавила предприниматель, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Ранее сообщалось, что Шарапова снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды» (Billions), исполнителями главных ролей в котором являются Пол Джаманти и Дэмиэн Льюис.