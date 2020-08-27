Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 23:51,  27 августа 2020
Теннис
0

Шарапова вошла в список богайтеших женщин России по версии Forbes

Шарапова вошла в список богайтеших женщин России по версии Forbes
Дебютный матч Марии Шараповой на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Российская версия журнала Forbes опубликовала ежегодный рейтинг самых богатых женщин страны.

На 25-м месте в рейтинге оказалась бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Россиянка попадает в список второй год подряд — в 2019 она также заняла 25-ю строчку. Forbes оценивает состояние Шараповой в 200 миллионов долларов.

Отметим, Шарапова — единственная спортсменка, попавшая в рейтинг, который возглавила предприниматель, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Ранее сообщалось, что Шарапова снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды» (Billions), исполнителями главных ролей в котором являются Пол Джаманти и Дэмиэн Льюис.

Мария Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Недавно спортсменка объявила о завершении карьеры.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров