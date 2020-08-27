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  • 23:52,  27 августа 2020
ФК "Зенит"
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Гендиректор «Зенита» Медведев назвал болезненным поражение от «Динамо»

Гендиректор &#171;Зенита&#187; Медведев назвал болезненным поражение от &#171;Динамо&#187;
Александр Медведев. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче против «Динамо».

По словам Медведева, профессиональный анализ будет делать тренерский штаб, но по горячим следам в гендиректору глаза бросилось отличие первого и второго таймов: после перерыва появилась необходимая энергия, появилась страсть, но счет уже был 0:1.

Он отметил, «Зенит» в состоянии диктовать свои условия с первых минут любого матча, какой бы соперник ни был и в какой бы футбол он ни играл.

«Поражение болезненное. Думаю, команда сделает необходимые выводы», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, матч завершился домашней победой «Динамо» со счетом 1:0. Подопечные Сергея Семака впервые в сезоне потеряли очки, но сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице.

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