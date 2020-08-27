Гендиректор «Зенита» Медведев назвал болезненным поражение от «Динамо»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче против «Динамо».

По словам Медведева, профессиональный анализ будет делать тренерский штаб, но по горячим следам в гендиректору глаза бросилось отличие первого и второго таймов: после перерыва появилась необходимая энергия, появилась страсть, но счет уже был 0:1.

Он отметил, «Зенит» в состоянии диктовать свои условия с первых минут любого матча, какой бы соперник ни был и в какой бы футбол он ни играл.

«Поражение болезненное. Думаю, команда сделает необходимые выводы», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.