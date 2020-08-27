Петербург примет ЧМ по волейболу, сборная России показала новую форму, Соболев и Дзюба уладили конфликт. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Петербург примет матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года

Санкт-Петербург готовится принять матчи чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года.

Стартовала продажа билетов на контрольные прокаты сборной России

Стартовала продажа билетов на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые будут проходить 12 и 13 сентябре в московскому спорткомплексе «Мегаспорт».

Сборная России по футболу показала новую форму к Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) совместно с компанией Adidas представили новую форму сборной России, в которой команда выступит на Евро-2020.

Соболев позвонил Дзюбе и уладил конфликт

Нападающий «Спартака» Александр Соболев позвонил форварду «Зенита» Артему Дзюбе и обсудил возникшие между ними разногласия. Как сообщает Нобель Арустамян в телеграме, конфликт был исчерпан.

«Зенит» объявил предварительный диагноз Дриусси

На официальном сайте петербургского «Зенита» опубликован предварительный диагноз аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси, который получил травму в матче пятого тура РПЛ с «Динамо».

Медведев, Рублев и Хачанов узнали соперников по первому кругу US Open

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.