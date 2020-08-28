Российская фигуристка, победительница финала Кубка России Софья Самоделкина рассказала о том, чем именно ей нравится двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В интервью Sport24 Самоделкина объяснила, что ей очень нравятся характер и сила воли Медведевой. «Она три года считалась непобедимой, выигрывала с большим отрывом», — подчеркнула фигуристка.

Также Самоделкина отметила, что ей нравится катание Медведевой и ее жмоциональность.

«Женя катается очень нежно, плавно. Она очень хорошо передает эмоции, это даже видно через экран. Ты чувствуешь то же, что и она в это в время», – сказала Самоделкина.

Напомним, Евгения Медведева в сезонах 2015/16 и 2016/17 выиграла практически все турниры, в которых участвовала.