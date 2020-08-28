Российский тренер по фигурному катанию Олег Васильев высказал мнение о возможном введении контрактов тренеров с фигуристами, чтобы уменьшить риск переходов.

В интервью RT Васильев отметил, что с тех пор, как стал тренером, не заключал со своими подопечными никаких письменных соглашений, обговаривая основные вещи только на словах.

«Во-первых, я считал, что человеческие отношения важнее любых бумажек. А, во-вторых, прекрасно понимал: если спортсмен не захочет продолжать с тобой работать, он всё равно уйдёт», — сказал Васильев, подчеркнув, что спортсмену не помешают никакие обстоятельства, ни письменные, ни устные.

Также Васильев подчеркнул, что товарно-денежных отношений между спортсменом и тренером в России нет, поскольку всем финансированием занимается государство.

Ранее о такой идее в свете перехода Алены Косторной высказывались Илья Авербух и Александр Жулин.