Российский тренер по фигурному катанию Олег Васильев объяснил, почему поднялся ажиотаж вокруг перехода Алены Косторной в группу Евгения Плющенко вне трансферного периода.

По словам тренера в интервью RT, если спортсмен перешел в другую группу после 1 июня, то финансирование государства по нему ушло в прежний тренерский штаб, а новый тренер будет вынужден отработать новый сезон практически бесплатно.

В то же время помимо государственных зарплат и грантов есть другие статьи расходов.

«Призовые, заработанные спортсменом на соревнованиях, гонорары за выступления в тех или иных шоу и рекламные контракты. И вот этих денег прежний тренерский штаб лишается в случае ухода спортсмена», — отметил специалист, добавив, что от перехода фигуриста может быть больно и обидно, особенно когда идет речь о востребованном, титулованном фигуристе.