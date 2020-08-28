«Лион» и «Дижон» встретятся в матче Лиги1, Наоми Осака сыграет с Элизе Мертенс на турнире в Нью-Йорке — эти и другие события в традиционном обзоре ставок от Nevasport.

«Ванкувер Кэнакс» в Эдмонтоне сыграет с «Вегас Голден Найтс» третий матч серии плей-офф НХЛ. На данный момент счет равный — 1-1. Как отмечает эксперт «Рейтинга букмекеров», оба матча закончились с крупным счетом — и «Вегас», и «Ванкувер» по очереди забросили по пять шайб. Поставить на победу «рыцарей» в третьей игре можно с коэффициентом 1,86. Ставка с форой в -1,0 шайбы идет с коэффициентом 2,05. Эксперт предлагает пари на «Вегас» с минусовой форой, так как считает «рыцарей» фаворитами пары.

«Спартак-2» в матче 6-го тура ФНЛ сезона-2020/21 примет «Краснодар-2». Аналитик «РБ» обратил внимание на то, что краснодарская команда не забивает в трех матчах подряд: «быки» создают моменты, но не могут их реализовать. По его мнению, «Спартак-2», не пропустивший в двух матчах, сохранит эту тенденцию. Эксперт предлагает поставить на «обе забьют – нет» за 1,97.

Во втором туре Лиги 1 «Лион» встретится с «Дижоном». Футбольный комментатор Эльвин Керимов уверен, что «Лион» отметится голами в обоих таймах. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.04. Эксперт отметил, что «Лиону», который будет фаворитом встречи, уже не нужно будет отсиживаться в обороне, как это было необходимо в недавних матчах Лиги чемпионов. «Тут нужно будет атаковать позиционно, давить на соперника, высоко прессинговать. И я думаю, что с этой задачей хозяева справятся», — считает эксперт.

Элизе Мертенс сыграет с Наоми Осакой в полуфинале «Мастерса» в Нью-Йорке. Эксперт Сергей Фомин отметил, что японка на предыдущих стадиях турнира доказала, что находится в отличной форме. «Подача работает, цифры впечатляют — 29 эйсов за три матча, более 80% выигранных мячей на первой подаче», — пишет Фомин. Что касается Мертенс, она тоже не испытывает проблем: до этого она добралась до финала турнира в Праге, а теперь одну за другой выбивает соперниц в Нью-Йорке. Эксперт предлагает поставить на Мертенс, так как Осака могла перегореть из-за своего бойкота. Его ставка — Ф1 (+3) за 1.76.