Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила о завершении самостоятельного тренировочного сбора в Приэльбрусье.

В своем «Инстаграме» биатлонистка выложила фотографию напротив указателя «Эльбрус» и отметила, что сбор в Кабардино-Балкарии подошел к концу. Спортсменка ездила на сбор вместе с мужем и личным тренером Михаилом Куклиным.

«Считаю, что тренировки на высоте 2000 м должны дать хороший толчок для результата Безумно понравилось это место, надеюсь вернуться в Приэльбрусье», — отметила Куклина.

Напомним, после сбора в Приэльбрусье Лариса Куклина должна присоединиться к основе женской сборной России и вести подготовку уже с командой и основным тренерским штабом. До этого она тренировалась самостоятельно по планам бывшего тренера сборной Виталия Норицына в Ленинградской области.