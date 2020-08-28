На учредителей собрании РУСАДА сегодня, 28 августа, будет рассматриваться рекомендация об увольнении генерального директора агентства Юрия Гануса.

Отметим, учредителями РУСАДА являются ОКР и ПКР — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Ранее 5 августа наблюдательный совет РУСАДА сделал рекомендацию ОКР и ПКР рассмотреть вопрос об увольнении Гануса. Причиной стал аудит организации, который по инициативе ОКР провела компания «Финэкспертиза».

В хода аудита были обнаружены нарушения в деятельности руководства агентства. Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что в ходе проверки были отмечены серьезные просчеты.

Напомним, Юрий Ганус возглавил Российское Антидопинговое Агентство 31 августа 2017 года, он неоднократно делал заявления о наличии больших проблем с допингом в России и критиковал российских спортивных чиновников.