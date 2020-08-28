Директор по развитию РФС Максим Митрофанов объяснил, почему только две российские детско-юношеские школы получат средства от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

«Учитывая, что Головин воспитанник Кемеровской области, а именно – Калтана, мы перечислили эти деньги муниципальному образованию именно этого города, договорившись, что средства пойдут на строительство поля и покупку инвентаря», — заявил Митрофанов, слова которого приводит «Чемпионат».

Он добавил, что в Калтане уже началось строительство футбольного поля, оно должно быть готово к сентябрю.

Митрофанов также отметил, что нельзя задним числом внести изменения в паспорт. УОР Ленинск-Кузнецкого имел право зарегистрировать Головаина к своего игрока, но не сделал это. В то же время ДЮСШ г. Ленинск-Кузнецкий зарегистрировала Александра на неделю и получила свои деньги.