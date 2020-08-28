Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на непопадание в сборную России на предстоящие матчи Лиги наций.

«Всему свое время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы», — сказал Сафонов, слова которого приводит пресс-служба «Краснодара».

Голкипер добавил, что на уровне сборных он сосредоточен на игре за молодежную команду.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах чемпионата России, в которых пропустил три мяча. Он получил вызов в молодежную сборную России, которая в сентябре сыграет с Болгарией и Польшей в квалификационном раунде чемпионата Европы-U21.