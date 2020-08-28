Бразильский защитник Тьяго Силва, у которого истек срок контракта с «Пари Сен-Жермен», в ближайшее время станет игроком «Челси».

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 35-летний футболист в Милане прошел медосмотр для перехода в лондонский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что Силва согласовал с «Челси» контракт сроком на два года и с зарплатой в размере 10 миллионов евро за год. Также писали, что главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель хотел оставить бразильца в команде и общался с руководством на эту тему.

Силва защищал цвета «ПСЖ» с 2012 года. Он отыграл за парижан 315 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Ранее футболист выступал за «Жувентуде», «Порту», «Флуминенсе» и «Милан».