Бывший чемпион UFC в среднем и полусреднем весе Жорж Сен-Пьер сомневается, что его бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Чтобы организовать бой, нужны три стороны: два бойца и организация, и я не знаю, захочет ли UFC этого. У меня были два чемпионских пояса, и они не хотят, чтобы я завладел третьим», — заявил Сен-Пьер, слова которого приводит BT Sport.

Спортсмен добавил, что ему 39 лет, и он вряд ли сможет сделать нужный вес, не потеряв при этом в эффективности. Сен-Пьер подчеркнул, что Хабиб тяжелее и моложе, ему легче варьировать свой вес.

«Я всегда думал о долгосрочных перспективах и боюсь последствий этого процесса. Вероятность боя очень низкая. Я всегда усиленно тренируюсь, но сейчас из-за коронавируса не могу делать этого нормально», — сказал Сен-Пьер.

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт сообщал, что позволит Хабибу самому выбрать своего последнего соперника. Если россиянин захочет драться с Сен-Пьером, Уайт обещал помочь в организации боя.