Компьютерные игры из способа скоротать время переросли в огромную и прибыльную индустрию. Рассказываем о самых крутых авторах игр — их шедевры покорили миллионную аудиторию.

Гейб Ньюэлл

Именно он основал компанию Valve Corporation и дал жизнь таким знаменитым проектам, как Counter-Strike, Half-Life и Steam. В свое время Ньюэлл был отчислен из Гарварда, и это стало поворотной точкой в его жизни. Он начал работу в «Майкрософт», а спустя 13 лет вместе со своим товарищем Майком Харрингтоном занялся созданием компьютерных игр.

Финансирование студии Valve, открытой в 1996 году, шло из личного бюджета соучредителей, а их первой серьезной работой стала игра Half-Life. К сегодняшнему дню их студия разрослась до 250 сотрудников, а стоимость компании составляет несколько миллиардов долларов.

Тодд Говард

Тодд Говард — гейм-дизайнер, который также выступает родюсером и игровым директором в компании Bethesda Game Studios. Именно благодаря ему пользователи увидели игру Fallout 3. Он же приложил руку к созданию мира древних свитков — The Elder Sсrolls.

Говарда включают в число самых влиятельных людей в игровой индустрии. Гейм-дизайнер, которому скоро исполнится 50 лет, по-прежнему полон идей и продолжает генерировать контент, который затем превращается в крутейшие игры.

Сид Мейер

Мейер — человек, придумавший серию игр Civilization и давший возможность каждому хоть ненадолго почувствовать себя вершителем судеб. Мейер отучился в университете штата Мичиган, а затем открыл собственную компанию MicroProse, где начал разрабатывать игры для первых ПК. В 1991 году вышла в свет Civilization — симулятор развития человечества. С тех пор проект постоянно совершенствовался, появлялись новые игры.

Когда Сид ушел из собственной компании, она прекратила свое существование. Мейер занял должность директора по развитию в Firaxis Game.

Сигэру Миямото

Гениальный Сигэру Миямото обязан быть в этом списке, так как в игровой индустрии он является реально культовой личностью. Именно он стал автором знаменитых видеоигр, которые известны практически каждому — Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda.

В 1980 Миямото пришел работать в Nintendo художником и получил задание продумать дизайн игр для аркадных автоматов. Его дела пошли в гору далеко не сразу: поначалу творение Сигэру приносило компании одни убытки. Однако со времени прыгающий человечек преобразился в любимого многими персонажа Марио и принес успех своему создателю.

Сейчас Миямото является генеральным менеджером Nintendo EAD и по-прежнему проводит много времени за видеоиграми.