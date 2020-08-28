Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о возможном повышении возрастного ценза в женском одиночном катании.

В интервью порталу «Известия» Ягудин отметил, что умышленно отодвигать прогресс — не на руку спорту. Эксперт считает, что людям надо давать возможность показывать то, что они умеют, и чтобы это не зависело от возраста, нации или религии.

Как заявил специалист, фигуристы не виноваты в том, что в юности он могут делать то, чего не могут делать его соперники в более зрелом. «Лучше смотреть на молодых спортсменов, которые покоряют всё новые и новые технические вершины, чем на 20–30-летних, которые отбывают свой номер», — сказал Ягудин.

Напомним, ранее стало известно, что вопрос о повышении возрастного ценза поднимут на конгрессе ISU 2021 года.