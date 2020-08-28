Уже в понедельник, 31 августа, на корты возвращается действительно большой теннис: в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США. Как правило, US Open идет уже после Уимблдона и «Ролан Гаррос», но в этом году всё пошло не по плану: ковид отменил травяной «шлем» и перенес на осень грунтовый. Таким образом, из коронавирусной паузы теннисисты выходят сразу на US Open, и в качестве репетиции у них был только один «Мастерс».

Необычным турнир будет не только из-за длительной паузы, но и из-за формата проведения: организаторы создали «пузырь», запрещающий участникам покидать пределы отведенной зоны. Чтобы обезопасить спортсменов, был разработан ряд строгих правил, нарушение которых будет грозить санкциями вплоть до дисквалификации.

Несмотря на отсутствие таких звезд, как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, многие теннисисты согласились мириться с жесткими требованиями, лишь бы наконец вернуться в игру. Уже состоялась жеребьевка первого круга — разбираемся, что ждет россиян.

С номинальным фаворитом всё понятно: первая ракетка мира Новак Джокович имеет все шансы добраться до финала. Сетка ему досталась довольно лайтовая: Дамир Джумхур в первом круге, Кайл Эдмунд/Александр Бублик — во втором и кто-то из четверки Жоау Соуза/Майкл Ммо/Педро Мортинес-Портеро/Ян-Леннард Штруф — в третьем. Так что до четвертого круга Новак дойдет спокойно, да и там его не встретит никто с высоким номером посева.

Что касается российской команды, ее лидер Даниил Медведев посеян под третьим номером — это его рекорд на «Больших шлемах». Для него всё тоже складывается благоприятно: первый круг — с Дельбонисом, второй — с О’Коннеллом или Джере. Первый сюрприз его может ждать только в четвертьфинале, где существует вероятность встречи с Андреем Рублевым. В том случае, если Рублёв, конечно, тоже дойдет до 1/4: можно предположить, что его в четвертом круге будет ждать Маттео Берреттини — итальянец, изрядно потрепавший нервы Андрею в прошлом сезоне.

Рублев вообще удивил болельщиков на нью-йоркском «Мастерсе», вылетев в первом круге от посредственного британца Дэниэля Эванса. Причем, Андрей попадает в его ловушку уже не первый раз: до этого матча счет противостояний был 1-1, и обе встречи спортсмены провели относительно недавно. К счастью, ни британца, ни других неудобных соперников в одной части сетки с Рублевым нет, и до Берреттини он должен добираться без проблем. Тем более, что на карантинных выставочных турнирах Андрей выглядел довольно солидно — дошел до финала с Джоковичем, который не был сыгран из-за ковидной истории, а потом победил на турнире Тима.

Самый сложный старт на US Open будет у Карена Хачанова: ему достался итальянец Янник Синнер. Несмотря на то, что Янник находится в восьмом десятке рейтинга, ожидать легкой игры не стоит. Чуть больше месяца назад Карен уже играл с итальянцем, и тогда Синнер без особых проблем взял победу в двух сетах. Если Хачанов доберется до четвертого круга, может попасть на неудобных Баутисту-Агута, которому проиграл три дня назад, Вашека Поспишила (который год назад и выбил Карена с US Open) или Милоша Районича.