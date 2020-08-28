Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года в танцах на льду Олег Овсянников высказал мнение о возможном повышении возрастного ценза в женском одиночном катании.

Слова Овсянникова цитирует портал «Известия». Эксперт поддержал инициативу ISU рассмотреть вопрос повышения возрастного ценза. «Все-таки это женское одиночное катание, а не детское. Пусть те, кто помладше, катаются в юниорах», — сказал Овсянников, добавив, что на этой ступени есть свой Гран-при и свой чемпионат мира.

Напомним, ранее глава ISU Ян Дайкема сообщил, что дебаты по поводу повышения возрастного ценза пройдут на конгрессе в 2021 году. По данным издания, решение обсудить такой вопрос может быть связано с гибелью австралийской фигуристки Екатерины Александровской.