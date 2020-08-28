Стало известно, что телеведущая Первого канала Ольга Ушакова отказалась от судебного иска к российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву из-за разбитого автомобиля.

Об этом сообщает портал РИА Новости. Савеловский районный суд города Москвы прекратил производство дела в связи с отказом от иска.

В апреле 2020 года стало известно, что Ушакова подала иск на Кокорина и Мамаева в связи с инцидентом, случившемся еще в октябре 2018 года: тогда футболисты поучаствовали в драке с ее водителем, а также повредили автомобиль марки «Мерседес». Женщина требовала компенсацию в размере около 320 тыс. рублей. Свои сроки по статьям за телесные повреждения и хулиганство футболисты давно отбыли.

После новостей об иске сторона Александра Кокорина отказалась выплачивать компенсацию, в то время как сторона Мамаева полностью выплатила требуемую компенсацию.