Стало известно, какая бригада арбитров назначена на матч московского «Локомотива» и «Зенита» в 6-м туре Российской Премьер-лиги.

Матч состоится в воскресенье, 30 августа, на стадионе «РЖД-Арена» в Москве, начало встречи назначено на 16:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи в РФС назначили Владимира Москалева, помогать ему на боковых линиях будут Алексей Стипиди и Рустам Мухтаров. Резервный арбитр встречи — Павел Кукуян.

На матче будет работать бригада VAR, главным судьей которого назначен Николай Волошин, помощником его выступит Максим Гаврилин.

Напомним, «Зенит» в предыдущем туре РПЛ уступил на выезде «Динамо», а «Локомотив» дома проиграл грозненскому «Ахмату». В обоих матчах случилось по два удаления.