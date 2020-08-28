Телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась смешным роликом с тренировки перед запуском седьмого сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Тодоренко выложила в своем «Инстаграме» видео, на котором она и олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заходят на поддержку, однако в последний момент сделать элемент не получается.

«Наверное, карбонара была лишней перед тренировкой, да, Роман Сергеевич?», — написала Тодоренко, прикрепив #регинаБогиняЛьда.

Напомним, новый сезон шоу «Ледниковый период» стартует в сентябре, в пары с известными фигуристами вновь встали звезды кино и шоу-бизнеса. В числе участников помимо Регины Тодоренко значатся певцы Влад Топалов и Влад Соколовский, телеведущие Ольга Бузова и Владимир Маркони, актрисы Надежда Михалкова, Мария Луговая и др.