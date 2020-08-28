Череповецкая «Северсталь» сыграет с нижегородским «Торпедо» на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Игра будет проходить сегодня, 28 августа, на арене Ледового дворца, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте ХК СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Команды идут на турнире с одинаковым результатом: одной победой и одним поражением. «Северсталь» сначала крупно проиграла «Авангарду», затем в овертайме одолела «Сочи». «Торпедо» тоже стартовало с поражения от «Авангардо», затем обыграло пекинский «Куньлунь».

Сегодняшняя игра станет для команд заключительной в рамках турнира.